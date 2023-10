Chiesa si ferma in allenamento: derby a rischio

Il calciatore della Juventus ha riscontrato un problema nell’allenamento odierno ed è a rischio per la partita di sabato

La Juventus si è allenata oggi alla Continassa in vista del derby di sabato, in programma tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Torino.

Dalla Continassa arrivano però brutte notizie per Massimiliano Allegri: Federico Chiesa si è infatti fermato per un fastidio muscolare ed è a rischio per la partita di sabato.