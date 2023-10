Calciomercato, gli scout della Juventus ad Anversa per studiare un talento

Nonostante non partecipi, almeno per questa stagione, alla Champions League, la Juventus guarda da vicino alla massima competizione europea. Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli osservatori della Juventus erano presenti nello stadio dell'Anversa. Gli uomini della società bianconera hanno guardato con particolare attenzione al match tra i padroni di casa e lo Shakthar Donetsk. Oggetto dell'interesse non è stato però soltanto il trequartista Heorhij Sudakov in forza tra le fila della compagine ucraina.