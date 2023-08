Allegri: “Chiesa può fare 15 gol, ma dobbiamo migliorare. Su Kostic…”

Secondo me Chiesa è un attaccante, poi magari mi sbaglio ma secondo me è un attaccante. Da esterno si isola troppo e diventa solo un giocatore di ripartenza: credo che stia migliorando con Vlahovic, che in quella posizione possa migliorare in fase di non possesso. Chiesa deve essere un giocatore, e io credo che quest'anno ci riuscirà, da 14-16 gol. Sull'esterno è un po' riduttivo. Stare fuori dalla Champions è una mancanza importante. Il club ha sempre partecipato. Dopo 12 anni non riusciamo ed è una mancanza, non lo nego. Tutti dicono che è un vantaggio... Il vantaggio per me è giocare con le big, ogni tre giorni. L'anno scorso, la squadra, in un'annata non facile, aveva fatto il suo. Avendo il diritto di giocare in Champions. Lavoriamo e vediamolo come opportunità: migliorare come squadre, i singoli. Bel primo tempo, la ripresa a metà. Non abbiamo gestito bene la palla e difeso male vicino all'area. Avevamo staccato dopo il 2-0 e allentato la morsa...