Chiesa torna a convincere: Juve al lavoro per il rinnovo

Dopo il lungo infortunio Chiesa non era più sembrato lo stesso. La scorsa stagione l'attaccante italiano non è mai riuscito a mettersi in mostra: pochi scatti brucianti, poche giocate e ancora meno gol.

Per questo in estate si era parlato addirittura di un possibile addio, inserito nella lista dei sacrificabili per finanziare il mercato in entrata della Juve.