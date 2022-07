Juventus Under23: inizia il ritiro

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato le date dell'imminente inizio del ritiro della formazione Under23 al quale si aggregherà anche Rabiot

La Juventus è negli USA dove ha disputato la sua prima partita della stagione. Nell'amichevole contro i messicani del Deportivo Guadalajara, i bianconeri si sono imposti per 2-0, con l'opportunità per i nuovi arrivati di scendere in campo per la prima volta e di mostrarsi al tecnico Massimiliano Allegri. La Juventus è volata a LosAngeles subito dopo la partita, e nella città degli angeli è attesa dalla seconda amichevole, quella contro il Barcellona.

Mentre la prima squadra è in tournée, che terminerà con la partita contro il Real Madrid, a Torino anche la formazione Under23 è da oggi ufficialmente in ritiro, per preparare la prossima stagione. Questo il comunicato apparso sul sito della Juventus, che ha annunciato che Adrien Rabiot si unirà ai giovani bianconeri nella preparazione.

"La Juventus Under 23 di Mister Brambilla è in partenza per il ritiro che vedrà i ragazzi allenati da Mister Brambilla impegnati da oggi, domenica 24 luglio, fino a sabato 30.

Una settimana di lavoro in provincia di Bergamo, per la precisione presso il centro sportivo di Rovetta, che servirà a intensificare la preparazione in vista dell'inizio del campionato, ma soprattuto in vista delle prime amichevoli della nuova stagione.

Il primo test verrà disputato proprio in Lombardia martedì 26, alle 17:00, con la Primavera dell'Atalanta. Una volta rientrati dal ritiro, poi, tutti gli altri appuntamenti. Andiamo a vedere, dunque, chi prenderà parte a questa settimana di ritiro.

I CONVOCATI

Adrien Rabiot

Enzo Barrenechea

Andrea Bonetti

Leonardo Cerri

Yannick Cotter

Paolo Gozzi

Simone Iocolano

Daniel Leo Mirco

Lipari Tommaso

Maressa Felix

Nzouango Bikien

Emauele Pecorino

Clemente Perotti

Fabrizio Poli

Marco Raina

Alessandro Riccio

Nikola Sekulov

Zsombor Senko

Alessandro Sersanti

Diego Stramaccioni

Giuseppe Verduci

Emanuele Zuelli

Samuel Iling-Junior, Gabriele Mulazzi e Riccardo Turicchia, reduci dall’Europeo U19, riprenderanno la preparazione il giorno 28/07 presso il JTC di Vinovo. Tarik Muharemovic ha riportato, nel corso dell’allenamento di ieri, un risentimento muscolare alla coscia destra e pertanto verrà sottoposto domani ad accertamenti strumentali presso il J|Medical."m (Juventus.com)