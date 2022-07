Juve, infortunio per Pogba in allenamento: filtra ottimismo

Partito con la squadra per la tournee negli USA, il francese nella prima amichevole contro il Chivas si è subito messo in mostra con giocate di qualità a centrocampo. Purtroppo però dall'America non arrivano soltanto buone notizie. Nel corso dell'ultimo allenamento, infatti, Pogba è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Il centrocampista stava svolgendo un esercizio di tecnica quando ha sentito tirare e ha chiesto subito l'intervento dei sanitari. I medici lo hanno quindi trasportato fuori dal campo sotto braccio. L'ex United è sembrato avere problemi al ginocchio destro, abbastanza dolorante.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo sulle condizioni del numero 10, che dovrebbe osservare un paio di giorni di riposo. Il francese è certamente in dubbio per l'amichevole contro il Barcellona, in programma a Los Angeles nella notte tra il 26 e il 27 luglio. In linea generale, la condizione fisica del classe 1993 è un aspetto a cui lo staff medico della Vecchia Signora dovrà prestare particolare attenzione. Pogba, infatti, ha saltato ben 89 partite nel corso della sua esperienza al Manchester United, di cui 19 soltanto nell'ultima stagione. Il Polpo è senza ombra di dubbio un giocatore dall'infinita classe, decisivo in mezzo al campo. Se dovesse saltare così tante partite però non riuscirebbe a dare il suo contributo alla squadra. Cercare di prepararsi al meglio per evitare infortuni sarà fondamentale: nulla di grave, ma si procederà con cautela.