Thorrington: “Chiellini è una persona e un giocatore speciale”

Ieri è stata una giornata importante per Giorgio Chiellini . L'ex capitano della Juventus è diventato ufficialmente un giocatore del Los Angeles FC . Ecco il comunicato del club californiano: "LAFC ha annunciato oggi di aver ingaggiato il leggendario difensore italiano Giorgio Chiellini per un contratto con Targeted Allocation Money (TAM) fino al 2023 . Chiellini occuperà una posizione nella squadra internazionale dopo aver ricevuto il visto P1 ed il certificato di trasferimento internazionale (ITC).

Chiellini, 37 anni, arriva al LAFC dalla Juventus FC, squadra di Serie A italiana, dove ha trascorso 17 anni conducendo il club in una corsa senza precedenti che ha compreso nove titoli consecutivi di Serie A dal 2011 al 2020. Tre volte Difensore dell’anno in Serie A, Chiellini è stato nominato per la Squadra dell’anno del campionato italiano per cinque volte consecutive dal 2012 al 2018, oltre ad aver vinto cinque Coppe Italia e cinque Supercoppe italiane.