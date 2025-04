Chiellini: “Playoff? Impensabile fino a qualche tempo fa”

Claudio Chiellini, dirigente della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei playoff.

Claudio Chiellini, dirigente della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “C’è tanta soddisfazione perché i ragazzi hanno raggiunto con merito il traguardo playoff: in avvio di stagione abbiamo avuto difficoltà, lo sapete tutti. E a novembre era impensabile ipotizzare un obiettivo di questo tipo, eppure passo dopo passo i giocatori e lo staff sono stati bravi a conquistare un traguardo che ci porta grande soddisfazione. I campionati sono sempre difficili e per noi l’inizio è sempre complicato: abbiamo un ricambio della rosa del 50-60%, abbiamo tanti ragazzi che passano dai campionati primavera a un torneo competitivo come la Lega Pro”.

Sul campionato

"Quest'anno abbiamo affrontato il girone C, che per noi era pieno di insidie, ma sono felice che sia stato la vetrina migliore per i ragazzi; cresciuti e maturati in questi mesi, mostrando le loro grandi qualità. Con mister Brambilla siamo insieme tutti i giorni e ci confrontiamo: già in passato e quest'anno ancora di più ha dimostrato il suo valore e sappiamo che ha fatto benissimo con noi alla Juventus e nelle altre esperienze precedenti in panchina. Di questa stagione mi porto dietro tanti momenti belli, come ad esempio il successo con il Taranto al ritorno di Brambilla in panchina, oppure quello con la Cavese nel match d'andata: in generale siamo stati bravi a metterci nella condizione di toglierci soddisfazioni come quella arrivata oggi".