Chiellini festeggia con la Juve: “Un tifoso in più dalla California”

La Juventus ha iniziato al meglio il nuovo campionato, esordendo ieri sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri hanno vinto la partita per 3-0, grazie al primo gol in Serie A di Angel DiMaria, e alla doppietta di Dusan Vlahovic, ripartito al meglio dopo la scorsa stagione. Sprazzi di bella Juve, che era partita con il 442, per poi passare ad un più funzionale 433 che ha consentito alla squadra di portarsi in vantaggio e poi chiudere la partita nel secondo tempo.