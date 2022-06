Chiellini: “Un’immagine? Quella con la testa fasciata con il Real”

L'ormai ex capitano della Juventus, protagonista del nuovo format My Story, ha raccontato se stesso attraverso delle immagini significative.

Giorgio Chiellini è stato protagonista del nuovo format My Story, dove si è raccontato a tutto tondo attraverso immagini significative della sua vita. Eccone altri alcuni estratti. L'esordio con la Juventus: "15 ottobre 2005 se non sbaglio. 10-15 minuti, entro al posto di Pavel davanti a Pessottino. L'inizio non è stato facile per me, poi mi rompo il naso giusto per iniziare bene. Le prime dieci partite ho fatto 3-4 panchine e il resto tribuna, io ero abituato a giocare sempre, venivo da due annate in cui le avevo fatte tutte e non era facile. Quel gruppo di campioni era immenso, io ero molto giovane e forse non mi sentivo nemmeno pronto a livello mentale per far parte di quel gruppo. Poi paradossalmente andai in Under 21 per due partite a inizio ottobre e quando tornai iniziai a giocare un tot di partite consecutive finché in quella stagione sono riuscito a fare 23 presenze di cui 6 in Champions League".