Juve, nasce My Story: nel primo episodio protagonista Chiellini

Nasce un nuovo format, presentato oggi sul sito della Juventus, che sarà visibile su YouTube e Juventus TV. Primo protagonista il Chiello.

Un contenuto del genere non poteva che avere, come primo protagonista , The Gr3at Chiello . Infatti è proprio Giorgio Chiellini il bianconero che, pochi giorni dopo la sua ultima partita alla Juventus, ha scelto di raccontarsi, nel modo più semplice e spontaneo possibile nella puntata d'esordio di "My Story": attraverso le foto più belle, significative ed emozionanti della sua vita, in campo e fuori .

Ecco le parole dell'ormai ex capitano sul rapporto con Buffon, Bonucci e Barzagli: "Tutti noi, noi quattro, ci siamo migliorati a vicenda per arrivare a quei livelli. Non ce n’è uno che non abbia tratto giovamento dall’altro. È una cosa molto bella. È un pezzo di storia, abbiamo condiviso 10 anni. Questa foto farà scendere la lacrimuccia a molti tifosi juventini, non solo a me. Gigi è genuino, è vero, ti coinvolge in tutto ciò che fa. Barzaglione è sempre stato una roccia, in campo e fuori. È una persona che riusciva ad essere autorevole ma a scherzare allo stesso tempo anche con i più giovani. Mi ricordo che l’ultimo mese in cui giocava i sudamericani non gli hanno dato tregua. Di Leo sicuramente l’energia, che ha e riesce a mettere contro tutti, con tutti. Ha una forza inesauribile dentro. Ha superato montagne che sembravano insormontabili, anche contro tanti suoi detrattori ha dimostrato di aver fatto una carriera che nessuno di loro pensava".