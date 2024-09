Chiellini: "Dirigente? E' una grande sfida per me. Sulla Juve..."

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo in società.

Giorgio Chiellini, dirigente ed ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole ad un evento: “Non ho mai sprecato il denaro pur guadagnando molto più di ciò di cui avevo bisogno. Magari vado in un buon ristorante, amo andare al mare in bei posti, ma non spendo in cose pazze o incredibili. Dirigente? Mi sento come quando passi dalle medie alle superiori. Adesso lavoro da una prospettiva differente, è una grande sfida per me per provare a crearmi una nuova posizione nel mondo del calcio in una veste diversa. Rappresento la Juve a livello istituzionale, ho già partecipato a diversi meeting per capire come funziona la gestione di una società non solo in campo ma anche fuori”.

Sulla pressione

“Se sento la pressione? Penso che qui in Italia sia la cosa più difficile da sostenere. Tutti i giorni, nella gestione di un gruppo, so che ci vuole un grande lavoro. USA? Mi ha aperto sicuramente la mente, soprattutto nell’ambito del business legato allo sport. La principale differenza con l’Italia è che lì la partita non dura solamente novanta minuti, ma diventa un evento che dura tutto il giorno per le famiglie. È molto divertente assistere a una partita da loro, indipendentemente dallo sport”.