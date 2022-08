Chiellini: “Ancelotti grande allenatore, malinteso con Jordi Alba”

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha parlato del Real Madrid e della Spagna, toccando diversi temi del passato.

redazionejuvenews

Giorgio Chiellini, difensore dei LAFC ed ex Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni a Marca, parlando del Real Madrid e della Spagna. Ecco le sue parole: "Ancelotti? I risultati parlano per lui, è davvero un bravo ragazzo. Sono triste perché mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui perché è uno dei migliori della storia e sicuramente uno dei migliori degli ultimi 30 anni. Hai visto nelle ultime partite Marcelo e Toni Kroos sono in panchina a parlare con Carlo come vecchi amici. Vedi cosa sa fare Carlo e ne sono affascinato. Non posso dire il migliore al mondo, ma hanno un'ottima difesa e una diversa".

Su Nacho e i Blancos: "All'inizio molte persone non lo consideravano un buon giocatore, invece posso collegare il suo nome a Rudiger perché quando gioca è fantastico e fa una grande differenza. Real Madrid ha questi giocatori su tutto il campo, in difesa, a centrocampo, anche in attacco, sono tutti fantastici. È un club molto grande che ha meritato di vincere tutte le Champions League negli ultimi anni".

Sulla Spagna: "Penso che sia stata l'unica partita in cui non meritavamo di vincere, forse siamo stati un po' fortunati. La Spagna ci ha sorpreso con l'alta pressione, molta pressione, tutto il possesso palla, difensivamente erano così bravi e la scelta di Luis Enrique di eliminare tutti gli attaccanti che ci ha sorpreso. Jordi Alba? E' stato un malinteso, l'arbitro ha detto 'il rosso c'è e il blu c'è. L'anno scorso abbiamo giocato in pre-season e l'ho abbracciato, è un bravo ragazzo".