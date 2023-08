Chiellini alla conquista di Los Angeles: protagonista anche a baseball

La Juventus è rientrata in Italia dopo la tournèe negli Stati Uniti , che tanti spunti ha dato ai bianconeri nella preparazione della prossima stagione. La squadra di Massimiliano Allegri ha passato, in America, dei giorni a Los Angeles, che sono stati un pretesto per rivedere l'ex capitano e difensore bianconero Giorgio Chiellini , trasferitosi al Los Angeles FC.

Chiellini è stato con la squadra per poi tornare alla sua routine giornaliera; ma il difensore ex Juventus sta diventando sempre più celebre nel paese a stelle e strisce. Ieri è stata infatti una serata di festa per King Kong: il difensore è stato invitato nella notte del patrimonio italiano (Italian Heritage), dagli Angels; squadra di Baseball della città, per il primo lancio della partita. Foto applausi e cori per il giocatore, già diventato un beniamino dei tifosi.