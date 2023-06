Vlahovic, post social a tinte bianconere: ma il messaggio non è per la Juve

Un messaggio a cuori bianconeri… ma non per la Juventus. Nelle ultime ore, Dusan Vlahovic, centravanti della Vecchia Signora, ha pubblicato una storia su Instagram nel quale si può vedere una foto con tanto di cuori con i colori della Juventus. Ma che questo non fosse un messaggio rivolto alla sua squadra di appartenenza è parso subito evidente. Questo perché l'immagine in questione descrive senza ombra di dubbi lo stadio di un palazzetto di basket. Più esattamente, quello nel quale sarà impegnato il Partizan Belgrado, impegnato nei playoff in Serbia.