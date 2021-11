Chelsea-Juventus, le probabili formazioni: cambio di modulo per Allegri?

Tutto pronto in vista del match tra Chelsea e Juventus: come scenderanno in campo le due squadre? Ecco le probabili formazioni

redazionejuvenews

Dopo la fondamentale vittoria contro la Lazio, la Juventus si prepara ad affrontare il Chelsea in Champions League. In palio c'è il primo posto nel Gruppo H, che permetterebbe ai bianconeri di affrontare una squadra "più semplice" (almeno sulla carta) agli ottavi. Non sarà una partita facile, contro una delle più forti squadre del panorama calcistico mondiale. All'andata, però, tra le mura dell'Allianz Stadium di Torino i bianconeri erano riusciti nell'impresa, portando a casa i tre punti. Domani, fuori casa, non sarà un gioco da ragazzi, ma la squadra di Massimiliano Allegri ce la metterà tutta.

I padroni di casa scenderanno in campo con l'ormai consueto 3-4-3. Mendy in porta, con Christensen, Thiago Silva e Rudiger a comporre la linea difensiva. Azpilicueta e Alonso sugli esterni, con Kante e Jorginho a centrocampo. Ziyech e Mount agiranno invece sulla trequarti, a supporto di Havertz unica punta. Non ci sarà il pericolo numero uno Romelu Lukaku, infortunato.

Massimiliano Allegri starebbe invece pensando ad un cambio di formazione. Contro la Lazio la partita è andata a favore dei bianconeri nel momento in cui Danilo è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco per infortunio. L'inserimento di Kulusevski ha infatti aumentato la spinta offensiva dei bianconeri, permettendogli di trovare il gol del vantaggio. Ecco quindi che il 4-3-3 potrebbe essere riproposto in blocco. Szczesny tra i pali. Line di difesa a quattro composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. A centrocampo spazio a McKennie, Locatelli e Rabiot, con Chiesa, Morata e Kulusevski a formare il tridente d'attacco. In panchina, Kean è pronto subentrare a partita in corso. Ancora infortunatiChiellini, De Sciglio, Danilo e Bernardeschi, mentre potrebbe tornare a disposizione Dybala.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Kulusevski.