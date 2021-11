Allegri: “Dybala convocato, serve una partita giusta”

Il tecnico e il calciatore bianconero presentano la sfida in programma domani sera a Londra

La Juventus, archiviata la vittoria contro la Lazio di sabato sera, è attesa domani dalla sfida di ChampionsLeague con il Chelsea, nella quale i bianconeri sfideranno i Blues per il primo posto nel girone, occupato per ora dalla squadra di Torino con 3 punti di vantaggio. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

Prende la parola De Ligt.

CHELSEA - "Giocare a Stmford Bridge contro una squadra come il Chelsea è molto bello. Noi domani dovremmo essere compatti, loro hanno grandi qualità anche nelle ripartenze. Dobbiamo stare tranquilli e giocare come sappiamo, facendo una partita dura".

SFIDE - "In Champions le partite sono diverse dal campionato, le squadre lasciano più spazio per fare ripartenze. Chiesa, Morata, hanno molta gamba per sfruttare questi spazi, che contro le piccole non ci sono. In quelle partite dobbiamo trovare altri modi per fare gol ed è una cosa da migliorare".

ATALANTA - "Noi pensiamo alla Champions, vogliamo arrivare primi nel girone. Poi penseremo all'Atalanta ma prima guardiamo partita per partita, senza guardare avanti".

CHAMPIONS LEGUE - "Vincerla è un sogno di tutti qui, ma dobbiamo lavorare duro per raggiungerlo. Stiamo migliorando di partita in partita e dobbiamo continuare così".

RITIRO - "Il ritiro è stato utile, abbiamo vinto due volte che è la cosa più importante uscita da lì. Ora abbiamo uno spirito diverso, le tre soste sono state molto difficili perché eravamo in striscia positiva e ci hanno interrotto. Stare insieme ci ha aiutato a ritrovare continuità".

DIFESA - "Dopo il ritiro abbiamo capito cosa fare per essere da Juventus. Abbiamo bisogno di morire in campo, avere tanto spirito di sofferenza. Conto Fiorentina e Lazio ho visto questo spirito che per noi è una cosa molto importante".

RINNOVO - "Adesso non pensiamo al contratto, sto concentrato sul campo e sulle partite da giocare. In Serie A dobbiamo recuperare e dobbiamo solo concentrarci su quello e non su altro. Siamo a novembre, è importante stare concentrati".

LUKAKU - "Lukaku è un grande attaccante, molto veloce e forte. Credo che il modo in cui gioca fa la differenza per il Chelsea, ma i Blues sono forti anche senza lui. Se non ci sarà giocheranno in maniera diversa, ma sarà comunque una partita difficile a prescindere dalla sua presenza o no".

ANDATA - "Per me personalmente è stata una bella partita, abbiamo giocato con grande maturità e passione. Non so se è stata una delle migliori partite che ho fatto, sto provando a giocare sempre al massimo e a dare tutto".

Prende la parola Massimiliano Allegri.

CHELSEA - "Domani ci giochiamo il primo posto contro una squadra che è Ion testa in Premier e che ha vinto la Champions lo scorso anno. Con Lukaku giocano in un modo, senza è più una squadra di contropiedisti. Dobbiamo fare una partita valida e con lucidità per portare a casa il meglio".

SCELTE - "Abbiamo quattro difensori compreso De Winter, dispiace per Danilo che starà fuori due mesi, a centrocampo ci sono tutti tranne Bernardeschi, davanti ho Morata, Kean, Kulusevski, Chiesa. De Sciglio è in fase di rientro, o per sabato o dopo. Bernardeschi è indietro, Chiellini torna mercoledì. Ci vorrà una bella partita e siamo in condizione di farla".

FORMAZIONE - "Rientra Alex Sandro, vediamo a centrocampo se giocherà uno in più o uno in meno".

DYBALA - "Stamattina si è allenato ed è convocato, poi vedremo"

MODULO - "È questione di caratteristiche dei giocatori, noi dobbiamo migliorare la fase offensiva, migliorando le scelte finali. In questo momento la nostra classifica rispecchia la differenza reti, e quindi bisogna come squadra trovare più gol".

RABIOT - "Era in crescita prima del COVID, così come tutti. Ora dobbiamo pensare a giocare bene partita per partita poi vedremo".

ATTACCO - "O gioca Kean o Morata, oppure un tempo per uno. A Roma hanno fatto bene entrambi".

RENDIMENTO - "Dobbiamo fare un ulteriore passo nel rendimento che abbiamo contro le piccole. Dobbiamo diventare più bravi e sereni, senza cercare il risultato con fretta. Sabato dovevamo fare molti più gol, perchè le occasioni e i presupposti ci sono ma sbagliamo per la troppa fretta. Sono sicuro comunque che questo migliorerà".

MCKENNIE - "La testa è importante, McKennie è già sereno ed ha una buona condizione fisica. Ha una buona base a livello aerobico e sta diventando un giocatore importante come gli altri".

RONALDO - "Dove è stato è stato è sempre stato accentratore e capocannoniere. Noi abbiamo fatto meno gol di quelli che abbiamo nel potenziale ma sicuramente li troveremo".

LUKAKU - "Lui è un punto di riferimento, gioca da boa, senza di lui la squadra esprime velocità, quindi dovremo fare una partita se gioca lui, una in un altro modo se non ci sta".