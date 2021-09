Qui Chelsea, Jorginho: “Pallone d’Oro? Penso al match con la Juve, che è una grande squadra”

Il centrocampista del Chelsea ha parlato

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari argomenti, compresa la partita di domani tra blues e Juventus. Il giocatore azzurro ha parlato anche della sua possibile vittoria del prossimo Pallone d'Oro in cui molti lo vedono come favorito assoluto e dei prossimi trofei che potrebbe alzare al cielo come la Nations League con l'Italia e il Mondiale per per club con il Chelsea. Jorginho ha anche detto che ritrovare molti compagni di nazionale con cui ha vinto l'europeo sarà una grande emozione e che la Juventus è una grande squadra con grandi talenti e giocatori di esperienza a cui bisogna stare attenti. Queste le sue parole: "Al momento, nei miei pensieri c'è la partita contro la Juventus, ma ho ancora alcuni trofei per cui lottare quest'anno: la Nations League con la Nazionale a ottobre e poi il Mondiale per club con il Chelsea, a dicembre. Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento.