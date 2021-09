Qui Chelsea, Azpilicueta: “Delusi dal risultato con il City, ora pensiamo alla Juve”

Il difensore ha parlato

redazionejuvenews

Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea, ha parlato nel post-partita della sfida persa contro il Manchester City. Lo spagnolo ha fatto riferimento anche alla sfida di Champions League che si giocherà la prossima settimana contro la Juventus, valida per la seconda giornata del girone. Queste le sue parole alla BBC: "Siamo delusi dal risultato contro il Manchester City. Non è stata la nostra migliore prestazione in questa stagione. Soprattutto nel primo tempo è stata dura contro la squadra di Guardiola. Non abbiamo creato tante occasioni e abbiamo perso palla troppo facilmente, non va bene. Dopo il gol abbiamo avuto una buona reazione, ma non è bastata per ottenere qualcosa dalla partita, che abbiamo perso contro una grande squadra.

Il Manchester City ha giocato meglio di noi? Erano sicuramente al loro livello migliore. Non siamo riusciti a tenere la palla come ci piace fare a noi e a Tuchel. Abbiamo fatto tanti errori, quelli che normalmente non facciamo e non va assolutamente bene. Abbiamo cercato di rimanere in partita ma non ci siamo riusciti. Abbiamo perso la partita dopo un corner corto, il che è deludente. Se ci sono differenze tra il Chelsea e il Manchester City? Siamo due grandi squadre con grandi giocatori e grandi ambizioni. Ogni incontro è diverso e ogni competizione è diversa. Abbiamo perso la nostra occasione per ottenere tre punti importanti in campionato.

Ora dobbiamo analizzare cosa non abbiamo fatto bene e passare alla prossima partita in Champions League contro la Juventus. Oggi non abbiamo perso il campionato, questo è sicuro. Se avessimo vinto non avremmo vinto neanche oggi il campionato". Juventus che dunque la prossima settimana affronterà il Chelsea per la sfida valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League. I bianconeri vengono da una vittoria in trasferta contro il Malmo e sicuramente cercheranno di arrivare a quota sei punti.