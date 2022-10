Juve, domani la sfida con il Maccabi Haifa: il focus sugli israeliani

Domani sera la squadra bianconera affronterà gli israeliani nella terza gara del girone di Champions League, dopo le sconfitte nelle prime 2

Domani ci sarà la terza gara del girone di Champions. La Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il focus sulla squadra avversaria: "Domani sera la Juventus scende in campo (ore 21) all’Allianz Stadium contro il Maccabi Haifa con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale in Champions League. Scopriamo qualcosa in più sulla formazione israeliana.

L’ANDAMENTO IN ISRAELE

Il Maccabi Haifa, dopo 6 turni di campionato, è primo in classifica con 16 punti, con 12 gol fatti e 6 subiti. La squadra allenata da Barak Bakhar - campione in carica nelle ultime due stagioni - è reduce dalla vittoria per 2-0 nel big-match contro il Maccabi Tel Aviv, arrivata nei minuti finali grazie alla doppietta di Dean David. Il rendimento di questa prima parte di stagione ha visto bianconeroverdi vincere tutte le partite in Israele tranne una, quella dello scorso 18 settembre contro l’Hapoel Gerusalemme, che si impose 3-0. Il top scorer fino a questo momento in campionato del Maccabi è Omer Atzili, autore di 6 gol in altrettante partite.

IL PERCORSO IN CHAMPIONS LEAGUE

Per arrivare alla fase a gironi il Maccabi ha dovuto superare tre turni. A fine luglio ha eliminato l’Olympiacos, pareggiando 1-1 tra le mura amiche ma passando poi con un rotondo 4-0 in terra greca. Stesso punteggio nell’andata del turno successivo contro i ciprioti dell’Apollon Limassol, che poi in casa hanno provato la rimonta (2-0) ma non sono riusciti a completarla. Infine, la doppia vibrante sfida contro la Stella Rossa: vittoria per 3-2 in Israele e 2-2 a Belgrado, con pareggio ottenuto al 90’ su autogol di Pavkov. Nella fase a gironi ha perso entrambe le partite: ko 2-0 all’esordio contro il Benfica a Lisbona e 1-3 casalingo contro il PSG.

IL RENDIMENTO DELLA ROSA

Tra campionato, Champions League e Supercoppa d'Israele (persa ai rigori contro l'Hapoel Beer Sheva) il Maccabi Haifa ha giocato 15 partite ufficiali. Il capocannoniere totale è Omer Atzili con 7 reti, seguito sul podio da Frantzdy Pierrot con 6 e Tjaronn Chery con 5. In tutto la squadra di Bakhtar ha mandato a segno 9 calciatori differenti. Il gol di Chery contro il Paris Saint-Germain è stato il primo del Maccabi Haifa in Champions League dal novembre 2002".