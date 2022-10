Mercato Juve, ecco la formazione da sogno di Allegri per il 2023

La Juventus che abbiamo visto sconfiggere con un netto 3 a 0 il Bologna è stata senza dubbio convincente, ma nel prossimo futuro potrebbe differire non poco dalla squadra che avrebbero in mente dirigenza e allenatore. Intanto bisognerà considerare i rientri di Chiesa e Pogba. Non si potrà prescindere dal loro apporto nella seconda parte di stagione. Prima della sosta per i Mondiali dovremmo rivedere in campo entrambi per saggiare le loro condizioni.