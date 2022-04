Champions, Klopp avverte il Villareal: “Non faremo l’errore della Juve”

Questa sera il Liverpool affronterà il Villareal: dopo Juve e Bayern Monaco i sottomarini gialli sono pronti a battere un'altra big

redazionejuvenews

Con il bellissimo match tra Manchester City e Real Madrid (vinto 4 a 3 dalla squadra di Guardiola), ieri sono ufficialmente iniziate le semifinali di Champions League. Questa sera a scendere in campo saranno invece Liverpool e Villareal: sulla carta non dovrebbe esserci partita. I pronostici danno la squadra inglese come nettamente favorita ma l'allenatore dei Reds Jurgen Klopp sa che non sarà così semplice: “Domani sarà una partita difficilissima - ha detto in conferenza stampa, sarebbe anormale il contrario. Impossibile che una semifinale di Champions League sia semplice. Avevo già rispetto per Emerye la sua squadra, ma dopo aver analizzato attentamente il Villarreal, ho detto 'Wow!'. È un allenatore ossessionato dai dettagli, la sua squadra è in grado di reagire a qualsiasi tipo di risultato, ha un piano sia se è in vantaggio 1-0, sia se è in svantaggio. È un allenatore di livello mondiale, che fa un lavoro incredibile".

I sottomarini gialli, infatti, hanno già battuto due big del calcio europeo come Juve e Bayern Monaco: non c'è due senza tre? “Possibile che siano stati sottovalutati da Juve e Bayern Monaco, ma con noi non succederà. Ovviamente loro vogliono arrivare in finale, ma anche per noi è la stessa cosa. Ci saranno dei momenti in cui soffriremo, lo so. Non bisognerà innervosirsi, ma noi sappiamo come poter far soffrire loro. Lavoreremo per ottenere il risultato e lotteremo contro il Villarreal", ha continuato Klopp.

Il tecnico tedesco, però, non sembra molto preoccupato dalla situazione: “Pressione? Da quando sono qui è sempre stato così. Dobbiamo vincere tutte le partite, tutti sono contro di noi ovviamente, ma non è cambiato nulla. Ogni partita che facciamo è sotto i riflettori, non è mai successo il contrario. Domani avremo bisogno di un'atmosfera come quella contro il Barcellona. Io non vedo l'ora che inizi la partita, sono sincero".