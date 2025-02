Champions League, alla (ri)scoperta del PSV

La Juve affronterà ai playoff di Champions League il PSV. Ecco il comunicato sui prossimi avversari: “Ci si ritrova. La Juve affronterà nuovamente il PSV Eindhoven nel doppio impegno di playoff di UEFA Champions League. Un evento curioso, perchè prima di questa edizione non c’erano stati precedenti fra le due squadre, e questa ne conterà dunque ben tre. La squadra di Eindhoven resta quindi la quarta olandese affrontata dai bianconeri, dopo Ajax, Feyenoord e Twente – l’ultimo precedente riguardava prima di settembre il match contro l’Ajax in casa nell’aprile 2019. Il PSV è un club con una ricca storia nel calcio europeo e olandese.

Cenni storici sul PSV Eindhoven

Fondato nel 1913, il PSV Eindhoven è uno dei club più prestigiosi dei Paesi Bassi. La squadra ha vinto il campionato olandese per 24 volte, prima di vincere l’ultimo titolo proprio nella stagione scorsa, con 91 punti, e ha conquistato la KNVB Cup 11 volte. A livello internazionale, il PSV è noto per la vittoria della Coppa dei Campioni nel 1988, un traguardo che ha solidificato il suo posto tra i grandi club europei. A Eindhoven sono passati talenti di fama mondiale, tra cui, per citarne alcuni, Ruud Gullit, Romário, Ronaldo e Arjen Robben.

Nella stagione 2024/25, il PSV Eindhoven si sta dimostrando una delle squadre più in forma in Eredivisie. Attualmente, il club è al comando della classifica del campionato olandese, mostrando un attacco prolifico e una difesa solida. Sotto la guida dell’allenatore Peter Bosz, la squadra sta esprimendo un calcio offensivo e organizzato: risultato, 16 vittorie e 1 pari in 20 giornate, 49 punti e una differenza reti “non male”: +45!”. Ma arriva una notizia assurda: in attacco cambia tutto, può arrivare… <<<