Champions League – Bilancio positivo per Juventus, Inter, Milan e Atalanta

Intervistato da TMW, il giornalista de Il Corriere dello Sport Polverosi ha analizzato le prime partite di Juventus, Inter, Milan e Atalanta.

Con le sconfitte di Inter e Milan, è terminata la prima giornata di Champions League. Intervistato da TMW, il giornalista de Il Corriere dello SportAlberto Polverosi ha fatto il bilancio delle italiane in Europa: "Va detto che Milan e Inter hanno giocato contro due squadre top e l'Inter francamente non meritava di perdere. Anzi, se c'era una squadra che doveva vincere questa era proprio l'inter. Si è sentita, in quella partita, la mancanza di un bomber spietato alla Lukaku ma per il gioco di Inzaghi sempre più accattivante, gli interpreti sono adeguati e i gol arriveranno. Courtois è stato protagonista di vere prodezze. La prestazione dell'Inter supera il risultato. Quanto al Milan il discorso è diverso: se il Real si è indebolito rispetto all'anno scorso, il Liverpool è più forte e strutturato. E per il Milan c'erano ben sei debuttanti in Champions: non è semplice esordire in uno stadio del genere. La squadra di Pioli è stata sotto, ha rischiato di esser travolto ma ha recuperato con personalità, segnando con gol belli. Poi ha sofferto perchè anche sul piano fisico il livello è superiore al Milan ma nonostante queste difficoltà i rossoneri mi sono piaciuti".