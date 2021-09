Dybala ha una missione: prendersi in mano la Juventus

redazionejuvenews

Dybala ha una missione: prendersi in mano la Juventus. In questo momento di difficoltà generale solamente un campione del calibro di Paulo Dybala può tirare fuori la squadra bianconera da un inizio di un tunnel, che se non si interviene presto, potrebbe non avere una fine e durare per tutta la stagione. Stasera l'argentino dovrebbe partire dal primo minuto contro il Malmo ed agire come attaccante. Dybala dovrà far vedere tutte le sue qualità e servire i compagni con grandi assist e grandi aperture. Le qualità di questo ragazzo, come sappiamo, sono infinite ma la migliore "Joya" manca da quasi due anni.

Da quando l'argentino ha contratto il coronavirus, infatti, non è più tornato lo stesso di prima e lo scorso anno ha giocato con il contagocce facendo vedere la sua qualità e le sue migliori caratteristiche a sprazzi. Quest'anno contro l'Udinese sembrava partito con la mentalità giusta ma poi con l'Empoli l'attaccante è stato abbastanza in ombra. In seguito la pausa nazionali non gli ha permesso di giocare e provare ad essere decisivo nella gara allo stadio Maradona contro il Napoli e quindi stasera dovrà prendere in mano il reparto avanzato e far vedere di che pasta è fatto.

La cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United, inoltre, rappresenterà sicuramente un incentivo per il giocatore a voler tornare protagonista assoluto della squadra. Da quando CR7 si è trasferito in bianconero, infatti, l'argentino non è mai stato così decisivo come prima e lo ha messo un po' in ombra. Poi c'è il fattore Massimiliano Allegri. Con il tecnico livornese Dybala ha sempre sfornato prestazioni degne di nota che sono sicuramente mancate sotto la gestione Sarri e Pirlo. Chi meglio del neo tecnico bianconero, dunque, può valorizzare al massimo le qualità della Joya? Una cosa però è certa: il tempo di aspettare è finito e bisogna agire.