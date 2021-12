Champions League, Juve prima nel girone. E ora? Dal PSG al Benfica…

Dopo la vittoria contro il Malmo e il pareggio tra Chelsea e Zenit, la Juve sarà testa di serie. Ecco i possibili avversari bianconeri agli ottavi di Champions League

Con la vittoria di ieri sera contro il Malmo, la Juventus si è garantita il passaggio del turno come prima nel suo girone , battendo anche il Chelsea campione in carica. Lunedì a Nyon, la città in cui si svolgeranno i sorteggi, i bianconeri saranno quindi tra le teste di serie e avranno un sorteggio che sulla carta si prospetta migliore. Prima di andare a vedere le possibili avversarie della squadra di Massimiliano Allegri è giusto fare un veloce ripasso delle regole generali. Secondo il regolamento nel sorteggio delle squadre non si possono incontrare team provenienti dallo stesso campionato (Inter e Atalanta, se quest'ultima dovesse battere il Villareal) e provenienti dal proprio girone (Chelsea).

Quindi chi potrà incontrare la Juventus agli ottavi? L'avversario peggiore è senza ombra di dubbio il Paris Saint Germain di Messi, Mbappe e Neymar. La squadra francese è una squadra abbastanza forte da poter essere definita tranquillamente sullo stesso livello delle teste di serie. Non va sottovalutato neanche l' Atletico Madrid del Cholo Simeone, avversario decisamente ostico. Più abbordabili Sporting Lisbona, Benfica, Salisburg e Villareal (che sarebbe qualificata in caso di vittoria contro l'Atalanta). In realtà però, come abbiamo visto gli scorsi anni con Porto, Lione e Ajax, il risultato di nessuna partita è scontato.

A prescindere da quale sarà il prossimo avversario in Champions League, i bianconeri dovranno mettercela tutta. Il gioco visto fin qui in campionato non è sicuramente dei migliori e non è sicuramente abbastanza per essere vincente in ambito europeo, come dimostrato dalla sconfitta per 4 a 0 contro il Chelsea. Massimiliano Allegri riuscirà a far cambiare rotta alla sua squadra o si avvicina invece l'ennesima eliminazione agli ottavi di finale? Il gol dello Zenit nel finale di partita contro il Chelsea ha dato speranza ai tifosi bianconeri: che sia questo un anno fortunato nonostante tutto? Detto questo però, attenzione anche alle ultime novità di mercato in casa bianconera, Sky Sports sgancia la bomba a sorpresa: a gennaio può arrivare un vero fuoriclasse in prestito! <<<