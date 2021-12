Juventus-Malmo 1-0: Kean regala la testa del girone ai bianconeri

Vittoria di misura per la Juventus, che grazie al gol di Kean e al pareggio del Chelsea guadagnano la testa del girone

Buona prestazione da parte della Juventus , che vince meritatamente contro uno spento Malmo . I bianconeri sprecano però troppe occasioni da gol, creando tanto e concludendo decisamente troppo poco. Per fortuna la squadra avversaria non riesce mai a rendersi pericolosa dalle parti di Perin e il gol di Moise Kean regala la vittoria ai bianconeri. Non solo la vittoria, ma anche la testa del girone grazie al pareggio del Chelsea contro lo Zenit .

Buon primo tempo da parte della Juventus di Massimiliano Allegri, in pieno controllo della partita. La differenza tecnica tra le due squadre è evidente, con la Juventus pienamente padrona del possesso palla. Dopo un paio di ottime occasioni, al 18' minuto i bianconeri si portano in vantaggio grazie ad un gol di testa di Moise Kean. Gli applausi vanno però tutti a Federico Bernardeschi, autore di un incredibile assist di trivela. A questo punto il Malmo prova ad alzare i ritmi, andando però a sbattere sulla solida difesa della Juventus. Nel finale Kean va vicino alla doppietta, ma non riesce a trasformare in gol l'assist di Arhur. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0.