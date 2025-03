Champions League, Juve hai visto l’Arsenal? 7-1 contro il PSV…

L'Arsenal ha battuto 7-1 il PSV in Champions League, quello stesso PSV che aveva eliminato la Juve nei playoff...

Al termine del match di ritorno con la Juve Thiago Motta aveva definito il PSV una squadra di livello. Peccato però che ieri gli olandesi abbiamo perso 7-1 contro l’Arsenal. Una prestazione pessima quella della squadra di Bosz, che non ha potuto nulla contro gli uomini di Arteta. Proprio l’allenatore spagnolo al termine del match ha detto: “I giocatori ci hanno davvero fatto divertire stasera. Ovviamente è stata una partita importante, in Champions League, nella fase a eliminazione diretta e giocare con fluidità, segnare i gol che abbiamo fatto e nel modo in cui abbiamo vinto la partita: è stato molto, molto impressionante. È davvero difficile perché il PSV è davvero una buona squadra, il modo in cui ha battuto la Juventus è stato davvero impressionante. Quindi, per come l’abbiamo fatto e quando l’abbiamo fatto, penso che dobbiamo dare molto credito ai ragazzi”.

PSV, le parole di Bosz e Schouten

Resta tutto sommato positivo l’allenatore del PSV Bosz, che ha detto: “Abbiamo già dimostrato in passato che possiamo raddrizzare la schiena“. Schouten invece non ci sta: “Mi sembra chiaro che non siamo in una buona posizione. Possiamo giocare con il bel tempo, ma siamo in un periodo molto brutto. Questa è stata una dimostrazione scandalosa. Il punteggio dice tutto. 1-7, questo non è possibile in casa. Anche se l’Arsenal è una buona squadra, questo non è possibile. È oltraggioso. Siamo molto delusi dal fatto che stiamo facendo questo come squadra, mi sembra logico”. Nel frattempo arriva una bomba su Kolo Muani: il giocatore ha deciso che… <<<