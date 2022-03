Champions League, Inter eliminata: ora resta solo la Juve

Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool, la Juve è rimasta l'unica squadra italiana ancora in Champions League

redazionejuvenews

Dopo la brutto sconfitta a San Siro, ieri l'Inter di Simone Inzaghi è andata ad Anfield con l'obiettivo di mettere sotto il Liverpool e vincere con almeno due gol di vantaggio così da arrivare ai supplementari. I nerazzurri sono scesi in campo con la giusta cattiveria, mettendo in grande difficoltà la squadra di Jurgen Klopp. Al 61' Lautaro Martinez ha tirato fuori dal cilindro un gol meraviglioso che ha dato speranza a tutto il popolo nerazzurro. Dopo pochi minuti, però, quando Sanchez è stato espulso, tutti i sogni sono andati in frantumi. L'Inter in 10 contro 11 e con una certa dose di fortuna (I Reds hanno colpito tre legni) hanno tenuto botta fino al 90', senza però riuscire a trovare il gol del 2 a 0. Nonostante la vittoria (il Liverpool non perdeva in casa da 27 partite) i nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions League.

Ora l'unica italiana rimasta in gioco è la Juventus, che martedì prossimo si giocherà il tutto per tutto contro il Villareal. All'andata all'Estadio della Ceramica è finita 1 a 1, un risultato che lascia tutto in sospeso. La regola dei gol in trasferta non esiste più: i bianconeri dovranno vincere. La squadra di Massimiliano Allegri tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino si preparano a portare a casa la vittoria, ma non sarà semplice.

Il tecnico bianconero dovrà anche fare i conti con una lunghissima serie di indisponibili, ma spera nel recupero di Paulo Dybala. Il fantasista argentino con la sua incredibile qualità potrebbe essere l'ago della bilancia in favore dei bianconeri. Tutti gli occhi saranno però puntati su Dusan Vlahovic. Nel match d'andata il bomber serbo aveva trovato il gol del vantaggio dopo appena 32 secondi di gioco, al suo primo pallone toccato nella sua prima partita in Champions League. Ripetere un'impresa del genere sarà quasi impossibile, ma serviranno i suoi gol per vincere. Forza ragazzi!