Juve al lavoro per il rinnovo di Dybala. L’Inter osserva alla finestra

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Il rinnovo di contratto con la Juve è in bilico e l'Inter di Marotta sembra interessata

Dopo un pessimo avvio di stagione, ora la Juventus sembra essere tornata sui suoi passi, saldamente al quarto posto in classifica . Se il peggio sembra alle spalle, non bisogna pensare che tutti i problemi siano ormai superati. La rosa è ancora corta e con diverse criticità e il gioco espresso dalla formazione di Allegri non è certamente dei migliori. A dieci giornate dal termine del campionato, la Juventus ha ancora molto su cui lavorare.

Nel frattempo la dirigenza bianconera è al lavoro per i rinnovi di contratto. Giugno si avvicina e non c'è più tempo per aspettare. Una delle situazione più spinose è quella di Paulo Dybala, il cui futuro sembra essere particolarmente in bilico. Sull'argomento Massimiliano Allegri al termine della partita contro lo Spezia ha detto: "Per quanto riguarda il contratto, ci pensa la società. Le sue qualità sono note a tutti". Dybala è un fuoriclasse, questo è poco ma sicuro. La società bianconera, però, non può permettersi rinnovi di contratto faraonici e per questo la trattativa si fa in salita.