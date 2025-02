Champions League, date e orari della doppio sfida con il PSV

La UEFA ha reso note date e orari dei playoff di Champions League. Ecco quando giocherà la Juve contro il PSV

La UEFA ha reso note date e orari dei playoff di Champions League. Ecco quando giocherà la Juve contro il PSV:

Brest-PSG 11 febbraio ore 18:45

Juventus-PSV 11 febbraio ore 21:00

Manchester City-Real Madrid 11 febbraio ore 21:00

Sporting-Borussia Dortmund 11 febbraio ore 21:00

Brugge-Atalanta 12 febbraio ore 18:45

Monaco-Benfica 12 febbraio ore 21:00

Celtic-Bayern Monaco 12 febbraio ore 21:00

Feyenoord-Milan 12 febbraio ore 21:00

Milan-Feyenoord 18 febbraio ore 18:45

Atalanta-Brugge 18 febbraio ore 21:00

Bayern Monaco-Celtic 18 febbraio ore 21:00

Benfica-Monaco 18 febbraio ore 21:00

Borussia Dortmund 19 febbraio ore 18:45

PSG-Brest 19 febbraio ore 21:00

PSV-Juventus 19 febbraio ore 21:00

Real Madrid-Manchester City 19 febbraio ore 21:00

Juve, le parole di Pessotto

A margine del sorteggio il dirigente della Juve Pessotto ha detto: "Se questo è un buon sorteggio lo capiremo solo dopo la partita di ritorno: è comunque bello evitare un derby, perché così resta la speranza di vedere un'italiana in più agli ottavi. Sono passati mesi dalla nostra partita col PSV a settembre: dobbiamo arrivare bene a questo playoff, con la convinzione di poter fare bene e potercela giocare. La parola chiave è fiducia: in quello che stiamo facendo, nella rosa, nelle cose buone che sono state fatte. Dobbiamo restare compatti e uniti verso i nostri obiettivi, sfruttando le nostre buone qualità e lavorando sugli errori. A inizio stagione eravamo al completo e freschi, abbiamo avuto infortuni che hanno inevitabilmente inciso e il percorso è diventato più altalenante, ma la squadra è giovane, deve fare esperienza e, ripeto, avere fiducia in quel che sta facendo e in dove vuole arrivare".