Pirlo: “Lotta Champions? Siamo vivi. Rimpianti? Molti pensavano bastasse la maglia della Juve per vincere”

Andrea Pirlo ha parlato

TORINO - Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Sassuolo: "Siamo ancora vivi per la Champions? Per mezz'oretta risperiamo e poi ci buttiamo a capofitto per le prossime due partite. Non era facile giocare contro il Sassuolo perché loro portavamo molti giocatori oltre la linea della palla ed abbiamo fatto una partita importante. Segnali da Buffon e Ronaldo? I campioni sono sempre quelli che fanno la differenza e noi ne abbiamo tanti. Anche gli altri hanno fatto una partita di sacrificio e siamo ancora qua e vivi. Vantaggi degli esterni a piede non invertito? Non mi serviva il piede invertito per questa partita perché dovevamo essere veloci ad andare in profondità ed a ripartire, così li abbiamo messi in difficoltà. Errori tecnici banali? Non solo in quella con il Milan ci siamo messi in difficoltà da soli ed i gol che abbiamo preso sono stati causati da disattenzioni singole. Devi essere concentrato tutti e 90 i minuti perché giocare con la Juve ha un peso diverso rispetto alle altre squadre, sul gol del Sassuolo se sbagli così è giusto che paghi. Dybala? Dybala è mancato ma deve ritrovare la condizione, quando fa gol così siamo tutti più contenti. Come gestiremo le ultime giornate? La testa viene sempre prima di tutto nel calcio, se hai la testa giusta puoi affrontare qualsiasi situazione. Adesso è importante recuperare bene per l'Inter e poi vedremo tatticamente come gestire la gara. Rimpianti per la stagione? Tanti rimpianti ed è inutile raccontarli ora, ci sono stati momenti in cui abbiamo gestito male la partita. Pensavamo che bastasse la maglia della Juve per vincere le partite".