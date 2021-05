La review del gol di Dybala

Il Sassuolo è in possesso nella trequarti bianconera: la verticalizzazione del giocatore emiliano viene intercettata da de Ligt che di prima lancia subito in avanti. Ronaldo, il giocatore più avanzato, e in posizione centrale, funge da boa giocando di sponda. Addomestica il pallone e prima dell’intervento di un avversario appoggia per Rabiot che si propone per lo scarico. Intanto, prima ancora che il portoghese stoppi la palla, già Dybala sulla sinistra e Kulusevski sulla destra attaccano lo spazio davanti a loro. Rabiot, sempre di prima, lancia lo svedese: difesa del Sassuolo in netta difficoltà costretta a ripiegare a palla scoperta e senza riuscire a coprire le linee di passaggio. Ne approfitta Kulusesvki, che sempre ovviamente di prima, in corsa taglia il campo per Dybala ormai libero sulla destra. Entrato in area la Joya batte Consigli con un tocco di classe". Poi alcuni dati della partita: "Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero, ed è anche diventato il terzo giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 80 reti nelle sue prime tre stagioni nella competizione, dopo Stefano Nyers (87) e Gunnar Nordahl (85). Paulo Dybala è diventato il primo giocatore non europeo a realizzare 100 gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus (esclusi i naturalizzati). Adrien Rabiot non segnava almeno tre reti in una singola stagione nei Top-5 campionati europei dal 2016/17 (tre con la maglia del PSG). Rabiot ha segnato un gol e servito un assist nel corso della stessa partita per la prima volta in 223 gare tra Serie A e Ligue 1".