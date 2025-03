Allegri alla Juventus, notizia pazzesca poco fa | News

La Juventus sta continuando a cercare di pianificare il prossimo futuro. Il club bianconero, ha le idee molto chiare...

Flop con l’Atalanta, la Juventus cambia subito allenatore?

La Juventus perde anche contro l’Atalanta. E adesso valuta delle sorprese possibili in vista del prossimo futuro. Va detto: qualcosa si sta muovendo. Basti pensare alla possibilità che il club bianconero possa esonerare Thiago Motta subito. Le voci che circolano, infatti, sono proprio queste. C’è la paura assoluta che possa saltare anche il discorso legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Cosa che renderebbe la stagione attuale un fiasco assoluto. Ora: noi non sappiamo se Motta verrà esonerato ora, a fine stagione o mai. Di sicuro c’è che Sportmediaset ha lanciato una vera e propria bomba che vi riportiamo riferita ad Allegri.

Secondo quello che viene scritto la dirigenza bianconera potrebbe seriamente prendere in considerazione un ennesimo ritorno di Allegri a Torino. Avete letto bene. La Juve, mentre valuta anche altri profili, starebbe valutando la possibilità di riprendere Max, che ieri – in moltissimi – hanno invocato allo Juventus Stadium. In attesa di conferme, possiamo sicuramente dire che al netto di tutto, il solo fatto che se ne parli rende tutto davvero clamoroso. E per certi versi incredibile. Noi, nel frattempo, vi diciamo che la Juve sta facendo valutazioni anche su altri profili. Come quello di Tudor, come traghettatore fino a fine stagione. E come quelli di Conte, Baroni e De Zerbi per il futuro: ecco il borsino con le percentuali aggiornate <<<