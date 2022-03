Ceravolo: “Fagioli è da prendere in considerazione per il futuro”

Franco Ceravolo, ex membro dello staff juventino, ha rilasciato delle dichiarazioni su alcuni giocatori del club bianconero.

redazionejuvenews

Franco Ceravolo, ex responsabile dell'area tecnica della Juventus dal 1994 al 2006, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, trattando diversi temi: dai giovani, Morata e il momento di forma dei bianconeri. Ecco le sue parole sullo Scudetto: "Bisogna stare dentro le dinamiche per capire strategie e obiettivi della società. Io penso che la Juventus, per il suo Dna, finché la matematica non dà un risultato certo farà di tutto per recuperare posizioni su posizioni. Ci sono tre squadre davanti e l’Atalanta deve recuperare una partita. Le possibilità sono ridotte. Se ci fosse stata solo una squadra davanti, sarebbe stato più facile recuperare punti, mentre con tre è più difficile. Questo non significa che la Juventus sia fuori e, per me, nemmeno l’Atalanta è fuori. Tra un mesetto si sarà se la Juventus può ancora ambire a stare lì a lottare per lo scudetto o per il terzo-quarto posto. Sicuramente nel Dna della Juventus non esiste dire che non pensa allo scudetto, anche se a livello mediatico sta facendo passare questo messaggio. Nel calcio in campo vanno i giocatori, mentre le società pensano sempre ad ottenere il massimo fino a quando non c’è un responso sicuro. Faranno di tutto per recuperare."

Su Morata: "Ha altre caratteristiche rispetto agli altri. E’ un giocatore che ha corsa e aiuta i compagni. Per me è un buon giocatore che può essere utile. Bisogna capire cosa pensano la società e Allegri e quali sono le loro strategie di mercato a livello di bilancio o di altri tipi di giocatori. Io uno come Morata lo terrei a prescindere, a patto che giochi dove lo ha messo Allegri nel tridente dove può dare una mano a tutti. Lo spagnolo è duttile, lì davanti può giocare ovunque. Se lui e Kean riescono a mantenere le premesse, per la Juve potrebbero bastare. Io però penso che qualcosa faranno per cercare un’alternativa a Vlahovic."

Su Fagioli e i giovani dell'U23: "Fagioli ha qualità tecniche importanti e in prospettiva è da prendere in considerazione. La Juventus da qualche anno a questa ha lavorato sui migliori giovani che ci sono in Italia e in Europa, anche prima degli altri, dandoli in prestito per fargli fare le ossa e valutare se possono tornare alla Juve. Questo fa bene ai giocatori, perché solo giocando i giovani possono migliorare e far vedere la loro qualità. La politica dei bianconeri è giusta e penso che qualcuno andrà in prima squadra. Cherubini lo conosco bene da più di 20 anni, è uno che sa fare il suo mestiere soprattutto nella gestione dei giovani. Sta facendo un buon lavoro permettendo ai ragazzi di giocare in Serie C, nella speranza di un ritorno per la Juve."