Il CEO del Lipsia: “Dobbiamo raggiungere la Champions sempre”

Mintzlaff, CEO del Lipsia, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Kicker: “Purtroppo, non siamo mai stati presenti quando il divario si è aperto. Se in questo settore si subisce un po’ di pressione da parte del capo, questo fa parte del problema. O ci si lascia coinvolgere in incomprensioni e guerre meschine o lo si prende come motivazione. Noi la prendiamo come motivazione. Abbiamo sempre detto che vogliamo crescere ancora, questa deve essere l’aspirazione dell’RB Leipzig”.

Sulla situazione economico-finanziaria del club

“E dovrebbe anche essere chiaro a tutti che non solo vogliamo, ma dobbiamo raggiungere la Champions League, visto l’esborso finanziario che stiamo facendo. Ricordo ancora bene che nel 2019, nel mio primo anno con Julian Nagelsmann, che considero ancora uno dei migliori allenatori tedeschi, dissi in un’intervista che la partecipazione alla Champions League era un obbligo. Dopo che non mi aveva parlato per qualche giorno, a un certo punto gli chiesi cosa stesse succedendo. Mi disse: “Pensavo che la Champions League fosse ancora qualcosa di speciale”. Gli ho risposto: “Sì, è speciale, ma per noi è ancora un obbligo”.