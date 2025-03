Celsi: “Juve? Domenica sarà un match complicato”

Domenico Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato di Madama.

Domenico Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Lavorare tutta la settimana a volte è complicato perché dal lunedì mattina alla domenica sera si pensa solo alla prossima partita e questo può essere mentalmente logorante. A volte il giocatore forte la patisce in maniera negativa, perché arriva alla partita molto stressato. Qui entra in gioco il così detto ‘allenamento invisibile’, ovvero lo scarico della tensione dai giocatori, in questo deve essere bravo lo staff”.

Sulla prossima gara

“A mio modo di vedere, me resta paradossalmente avvantaggiata la squadra abituata a giocare ogni tre giorni se è impegnata in tutte le competizioni, anche rispetto a chi deve preparare una sola partita a settimana. Poi è chiaro che entrano in scena anche le motivazioni, e in questo senso domenica sarà complicato fare una grande partita contro la Fiorentina, che viene da una vittoria europea importante e gioca davanti al proprio pubblico”. Intanto ecco le parole di De Paola<<<