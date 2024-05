Celsi: “La Juventus è ora in condizioni fisiche ottimali”

Mimmo Celsi ha parlato della condizione della Juventus vista in Coppa Italia: per il preparatore la squadra bianconera ora starebbe benissimo

Intervistato per Radio Bianconera, Mimmo Celsi ha parlato della condizione fisica mostrata dalla Juventus nella finale di Coppa Italia. Per il preparatore atletico, i bianconeri avrebbero sfoggiato contro l'Atalanta il loro vestito migliore. Un giocatore su tutti avrebbe poi stupito. Ecco le sue parole: "La squadra si è presentata alla partita in una condizione fisica ottimale. Questa ha fatto la differenza unita alla voglia di vincere, contro un'avversaria che sulla carta era favorita. Bremer e Vlahovic sono stati tatticamente e fisicamente straordinari. Chi mi ha sorpreso di più di tutti è Rabiot. Nelle ultime settimane il francese sembrava essersi involuto".