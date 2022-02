Ceferin: “Non ho più rapporti con Agnelli, se chiedesse un incontro mi siederei”

Il prescindete della UEFA ha parlato alla stampa francese commentando la vicenda della Superlega e i rapporti con i club dissidenti

"No. Non ho un problema con loro, ma dopo aver pugnalato me e la Uefa penso che spetti a loro chiamare. Non l’hanno fatto. Nello stesso modo in cui la Terra è piatta, pensano ancora che la Superlega esista. Allo stesso tempo, sono stati i primi a firmare per giocare in Champions League in questa stagione. Un po’ strano. Ma se chiedessero un incontro, mi siederei. Non c’è niente di personale dietro. Anche con Agnelli. Le uniche cose che sentiamo da loro sono cause che non hanno motivo di esistere. Stanno cercando di mettere pressione ovunque".