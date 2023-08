Ceferin: “In tutta Europa c’è un problema di violenza negli stadi”

Ieri sera si è disputata la finale di Supercoppa UEFA tra il Manchester City ed il Siviglia . La sfida, dominata per lunghi tratti dalla squadra di Guardiola, è terminata con il punteggio di 1-1, con i Citizens costretti a recuperare e poi ai rigori, dove sono riusciti a vincere la coppa . Alla finale era presente il presidente della UEFA Aleksandar Ceferin , che in una conferenza stampa ad Atene insieme al primo ministro greco , ha parlato della violenza negli stadi, parlando dell'accoltellamento mortale di un tifoso dell'Aek Atene prima di un match di Champions League tra la squadra greca e la Dinamo Zagabria, che è stato poi rinviato.

"Il problema della violenza e degli hooligans non è solo greco, ma di tutto il continente. Chiedo a tutti a livello europeo di contribuire a eliminare questo cancro. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che una simile tragedia non accada mai più".