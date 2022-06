Ceferin: “Euro 2032 in Italia? Sugli stadi servono garanzie forti”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi. Ecco le sue parole sulla candidatura dell'Italia per Euro 2032: "Non c’è uno stadio che possa ospitare una finale di Champions. Incredibile. La Turchia è un rivale forte. Ho parlato tanto con Gabriele, ma credo che anche governo e municipalità abbiano capito il valore di un Europeo. Sugli stadi servono garanzie forti prima. Nuovo FPF problema per le italiane? Alcuni hanno problemi gravi. Ma non vogliamo ucciderli. Se presentano piani sostenibili, li aiuteremo in tutti i modi. La cosa importante è che non puoi spendere più del 70% dei ricavi per stipendi, commissioni e mercato. Il vecchio sistema ha annullato le perdite, questo punta a competitive balance e sostenibilità. Sono ottimista".