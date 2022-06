Juve, evento con Save The Children: presenti Chiesa, Salvai ed Agnelli

Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento sulla collaborazione tra il club bianconero e Save The Children.

redazionejuvenews

Questa mattina si è tenuto l'evento tra la Juventus e Save The Children, per inaugurare il Punto-Luce di Lucento-Vallette, presenti anche Andrea Agnelli, Federico Chiesae Cecilia Salvai. Ecco il comunicato del club bianconero: "Dal 2018 la Juventus collabora con Save The Children, per la tutela e la salvaguardia dei minori, e per la promozione di opportunità educative di qualità nei quartieri e territori più svantaggiati e carenti di spazi e servizi per minori e famiglie. Questa partnership, iniziata con la campagna “Level Up Your Christmas” (appunto, in occasione del Natale 2018) ha una sua importante realizzazione concreta nel Punto Luce, l’Hub Educativo 0-18 del quartiere torinese Lucento-Vallette, attivo dal 2021 e inaugurato ufficialmente oggi, alla presenza del Presidente Andrea Agnelli, di Cecilia Salvai e Federico Chiesa, di Ylenia Serra, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Piemonte, e quella di Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.

Un’esperienza concreta, si diceva, e i numeri lo testimoniano: dal 2021, nel rispetto delle norme di contenimento e distanziamento previste dall’emergenza sanitaria, il Punto Luce ha accolto più di 500 bambini, bambine e adolescenti, e 200 mamme, impegnati in attività regolari, con una media quotidiana di 80 bambini e 20 adulti, oltre a più di 500 genitori che hanno usufruito, quando necessario, dei servizi dello sportello legale e di quello sociale per il sostegno della famiglia. L’ampliamento, realizzato grazie alla collaborazione di Juventus, ha permesso di raddoppiare la superfice disponibile, oggi di 1000mq, rendendo così possibile la realizzazione di nuovi laboratori attrezzati per la musica, la robotica e il coding, oltre a un’area dedicata alle attività con gli adolescenti e al Writing e Street Art, e ha riqualificato gli spazi già esistenti per le attività ludico-creative, di accompagnamento allo studio, di invito alla lettura e navigazione sicura in rete, i laboratori di teatro, danza classica, hip hop e attività sportive, fra cui per esempio quelle calcistiche legate al progetto ad impatto sociale di Juventus “Gioca con Me”.

Non solo: il nuovo Spazio Mamme integrato nell’Hub – prima era una struttura separata e di ridotte dimensioni - ha consentito di triplicare il numero di mamme e bambini più piccoli che usufruiscono regolarmente di attività come psicomotricità, fitness, massaggio neonatale, spazio di gioco 1-3 anni, corsi di italiano, taglio e confezione, oltre ad attività di gruppo e colloqui di sostegno e orientamento individuali. Attività che assumono ancora maggiore rilevanza se si pensa che la pandemia ha amplificato le disuguaglianze anche all’interno di grandi città, come Torino. Lucento-Vallette è uno dei quartieri torinesi in cui si concentra il 30% dei 15-29enni e il 45% dei giovani stranieri under 14 sul totale della città, e in cui le famiglie sono maggiormente esposte alla fragilità economica e sociale. Apprendere, scoprire e sperimentare talenti e passioni, e acquisire gli strumenti necessari per crescere sono diritti fondamentali dei più giovani, che strutture come quella inaugurata oggi aiutano ad esercitare e perseguire".