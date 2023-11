Ceccarini: “Zielinski alla Juve ipotesi reale. Bremer prossimo al rinnovo”

Nel suo editoriale su TMW, Niccolo Ceccarini ha parlato di calciomercato tra cui quello della Juventus. Ecco cosa ha scritto: "Zielinski in estate ha avuto l’opportunità di trasferirsi in Arabia ma poi ha scelto di rimanere in azzurro un altro anno. L’opzione rinnovo con il Napoli è ancora viva ma se la questione si dovesse arenare, Marotta e Ausilio sono pronti ad entrare in campo. Il polacco per la sua duttilità tattica è un’ipotesi per molte squadre, Juventus compresa".