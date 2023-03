Ceccarini: “Se Vlahovic dovesse partire occhi su Scamacca”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sul calciomercato della Juventus, parlando anche di Vlahovic.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha detto la sua a TMW sul calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Vlahovic è sempre al centro del mercato. Il ritorno al gol contro il Friburgo è un ulteriore stimolo per finire in crescita questa stagione. La Juventus poco più di un anno fa ha fatto un investimento da 75 milioni per un giocatore che ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. I problemi fisici hanno sicuramente influito sul suo rendimento ma la qualità dell’attaccante serbo è indiscutibile. Proprio per questo il club bianconero non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

Ma nel calcio niente è scontato. E siccome Vlahovic in Premier League ha tanti estimatori non è da escludere che in estate qualche club (Arsenal o United ad esempio) possa farsi avanti presentando offerte altissime. La Juventus di fronte a 90 milioni di euro potrebbe anche vacillare. E allora ecco che se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile l’alternativa più concreta diventerebbe Scamacca. L’ex Sassuolo era già un obiettivo prima che i riflettori si accendessero proprio su Vlahovic. Al momento resta solo un’ipotesi ma comunque da monitorare. Intanto la società bianconera pensa anche al centrocampo. Paredes non verrà riscattato. La sua stagione è stata molto deludente e quindi rientrerà al Paris Saint Germain.

Anche Rabiot con ogni probabilità alla fine di questo anno sceglierà un’altra strada. Proprio per questo nel reparto serve almeno un innesto, tenendo presente che Pogba allo stato attuale resta un punto interrogativo. E allora la Juventus sta valutando alcune situazioni. Un giocatore che è entrato nei radar della dirigenza è sicuramente Hjulmand. Il danese, classe 1999, è seguito con attenzione dalla Roma (che ha come obiettivo anche Frattesi) ma in particolare da due club inglesi. In questi mesi osservatori del Borussia Dortmund e del Tottenham lo hanno visionato e al termine della stagione potrebbero fare anche un’offerta interessante al Lecce. La valutazione è sui 15 milioni di euro".