Ceccarini: “La Juventus prenderà un esterno a destro a gennaio”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha analizzato le trattative della Juventus. Ecco le sue parole: "Poco più di un mese all’inizio del mercato con la Juventus che resta una delle protagoniste più attese. I bianconeri a gennaio prenderanno un esterno a destra e stanno concludendo le loro riflessioni. Ci sono varie soluzioni. Di Odriozola e Karsdorp abbiamo già parlato ma la lista si è allungata. La Juventus ha infatti messo nel mirino anche altri profili. Per il momento non c’è stata una decisione ma le opzioni in questo ruolo sono diverse. La società bianconera infatti sta pensando anche a Joakim Maehle dell'Atalanta e a Wilfried Singo del Torino. Un’altra ipotesi potrebbe essere anche il ritorno anticipato di Cambiaso, in prestito al Bologna. A breve dovrà essere fatta una scelta anche perché come detto la priorità è permettere ad Allegri di avere un’alternativa a Cuadrado. Per quanto riguarda la difesa è spuntata un’altra pista.