Juve, affarone e scambio a sorpresa con la Roma / News

La maggior parte dei tifosi italiani segue il Mondiale in maniera distaccata. L'unico motivo di interesse potrebbe essere quello di seguire le prestazioni dei calciatori della propria squadra del cuore. I supporter juventini ne hanno ben 11 impegnati nella competizione iridata. Ma non prendiamoci in giro, il popolo bianconero aspetta con trepidazione che si riparta con il campionato. La data sottolineata sull'agenda è quella del 4 gennaio 2023. Nel frattempo le vicende di casa Juventus si indirizzano tutte al calciomercato, che fra gennaio e giugno regalerà diverse novità pesanti alla Vecchia Signora. In queste ore sta circolando l'indiscrezione su un possibile affare con la Roma, che porterebbe a Torino uno dei giocatori più ambiti del club giallorosso<<<