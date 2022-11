Juventini ai Mondiali: “Szczesny mostruoso, con un’altra stampa…”

I tifosi della Juventus possono essere orgogliosi del proprio portiere. Wojciech Szczesny è stato fondamentale nella vittoria della Polonia sull'Arabia Saudita. L'estremo difensore bianconero ha parato prima il rigore a Salem Al Dawsari e poi si è ripetuto con un intervento straordinario sulla ribattuta, negando un gol praticamente fatto a Mohammed Al Burayk. Si è parlato tanto di un possibile arrivo di Donnarumma a Torino, ma Tek non ha nulla da invidiare al portiere del Psg. Sono 25 i penalty neutralizzati su 85, numeri da capogiro! Il pubblico bianconero si esalta per il proprio numero uno, come dimostrano i commenti social che potete scorrere nella nostra gallery. Ma non mancano le polemiche rivolte ad un certo tipo di stampa<<<