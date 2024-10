Ceccarini: "Juve, con Milik fino a giugno. Sul rinnovo di Gatti..."

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione di Milik e Gatti.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Intanto c’è da registrare il solito grande movimento su Jonathan David. Il centravanti del Lille a fine stagione si svincolerà e proprio per questo è molto ambito. Inter e Juventus seguono l’evolversi della vicenda in vista del prossimo anno. Anche il Barcellona è pronto a muoversi, per avere un’alternativa in più davanti oltre a Lewandowski. E non è da sottovalutare neppure il Tottenham. Insomma la situazione è in evoluzione. Tornando alla Juventus, Il club bianconero non ha in ponte al momento un intervento a livello di punta centrale”.

Su Milik

“Si aspetta il rientro di Milik, che avverrà però non prima della metà di dicembre. L’obiettivo è andare avanti con lui fino al termine della stagione. Ovviamente tutto è legato alle sue condizioni fisiche, che potrebbero anche cambiare le strategie. Intanto dopo aver definito il rinnovo di Perin fino al 2027, in casa bianconera si pensa anche a quello di Gatti. Per lui il discorso entrerà nel vivo ad anno nuovo, mentre in questi due mesi la società lavorerà all’allungamento di Vlahovic di uno o due anni. La priorità per la sessione invernale resta il difensore centrale”.