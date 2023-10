Ceccarini: “Berardi? Juve interessata per l’estate. Per gennaio cifre alte”

Niccolò Ceccarini ha parlato di Domenico Berardi: l'attaccante rimarrebbe in orbita Juventus, ma solamente per la prossima sessione estiva

Nel suo editoriale sul calciomercato su Tmw, Niccolò Ceccarini ha dato spazio anche a Domenico Berardi . L'attaccante del Sassuolo è protagonista di un eccellente avvio di stagione dopo che per giorni è stato accostato fortemente alla Juventus . Una trattativa che però potrebbe nuovamente ripresentarsi in futuro. Ecco le sue parole:

"L’ultimo turno di campionato ci ha regalato il miglior Berardi di questo avvio di stagione. Non che ci fosse bisogno del gol all’Inter per capire il suo valore e soprattutto l’importanza nel Sassuolo però ancora una volta si è rivelato decisivo. La Juventus in estate ha provato a prenderlo ma poi non ha trovato l’accordo con il club neroverde nonostante la chiara volontà del giocatore. La domanda è capire cosa succederà a gennaio. La richiesta del Sassuolo rimane sempre molto alta. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica degli uomini di Dionisi ma la pista ha più possibilità di aprirsi a fine stagione, salvo colpi di scena. La Juventus resta interessata".