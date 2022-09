Castellacci: “Ho trovato un Bonucci in grande condizione”

L'ex medico della Nazionale, intervistato ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato del capitano della Juventus e degli Azzurri visti ieri

Ieri sera l'Italia ha battuto l'Inghilterra per 1-0 a San Siro. A decidere il match di Nations League è stato Raspadori, su assist di Bonucci. Proprio a proposito del match degli Azzurri, il prof. Enrico Castellacci è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Sui due protagonisti del gol, l'attaccante del Napoli e il capitano della Juventus, ha detto: "A Coverciano ho trovato Leo in grande condizione, sapevo avrebbe giocato una grande partita. È ancora una certezza per questa Nazionale. Per quanto riguarda Raspadori, stiamo scoprendo un giocatore molto bravo e anche decisivo. Il gol di ieri è da applauso".

L'ex medico della Nazionale ha parlato poi del c.t. Mancini: "Non ci sono dubbi sulle sue qualità. Roberto sperimenta molti giovani e non si fa problemi a lanciare questi ragazzi di talento. Ha buon senso e il carisma adeguato per cancellare la mancata qualificazione ai Mondiali e ripartire. Ieri è stata una gara importante con l'Inghilterra, gli Azzurri hanno giocato molto bene. A questi livelli si può solo risalire, saremo una potenza per il calcio mondiale in futuro".

Infine un augurio a Fabio Cannavaro, che è appena diventato l'allenatore del Benevento e con cui ha condiviso tanti momenti importanti in Azzurro: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo, si è 'fatto' allenatore. Sono felice di aver lavorato con un grande personaggio come Fabio".